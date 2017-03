Családját elhagyva kezd új életet külföldön a magyar sztár

Úgy döntött, nélkülük kezd új életet.

Hujber külföldön folytatja

A 42 éves Hujber Feri a Blikk információi szerint drasztikus környezetváltozásra vágyik. A Valami Amerika harmadik részének leforgatása után Kanadába szeretne költözni. A színész Magyarországon nem találja a helyét, és nejével is szeretne újra összecsiszolódni. Arról nem is beszélve, hogy az új hazában gyermekeiknek, Noelnek és Noának több lehetősége lenne az önmegvalósításra. Mindezek ellenére Hujber most majd egyedül vág neki a nagy kalandnak.

