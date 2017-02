Túlvilági lényt fotózhattak? Eddig senki nem jött rá, mi van a képen

A napokban kezdett terjedni egy fotó, ami azóta is nyugtalanítja az embereket: nincs magyarázat rá, de úgy fest, mintha valamiféle túlvilági lény lenne rajta. Nézd meg, hátha te rájössz a megoldásra!

Mi lehet a képen?

A horrorisztikus fénykép Arizona egyik utcájában készült, és egy bizonyos Richard Christianson töltötte fel a Facebookra. Azóta már több mint 100 ezren megnézték, mégse tudja senki, mit is sikerült megörökítenie a férfinak, írja a DailyMail. A felvétel homályos, nem is túl közeli, ráadásul az egészet valami sárgás derengés vonja be: annyit azonban mégis ki lehet silabizálni, hogy valami nyugtalanító, szárnyas lény lehet a fotón...

Christianson csak ennyit írt a képhez: "Mi az isten szerepel ezen a képen valójában? Valaki!"

A kommentelők persze igyekeztek megválaszolni a kérdést - lapozz, tudd meg, szerintük mi a "megfejtés"!

Fotók: dailymail.co.uk