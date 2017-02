Tatár Csilla az életben maradásért küzd - Nehéz időszakon megy keresztül

Tatár Csilla ritkán beszél a magánéletéről, most azonban kivételt tett. Azt is elárulta, egy nehéz időszak közepén járnak családjával.

Tatár Csilla fiának köszönheti fogyását

A 33 éves Tatár Csilla 15 hónappal ezelőtt adott életet első gyermekének, Milán Rubennek. Anya és fia egyszerűen imádják egymást, a baba teljesen megváltoztatta A Dal műsorvezetőjének életét. Neki köszönheti például azt is, hogy az utóbbi időben összesen 8 kilótól szabadult meg. Korábban, a terhessége során közel 20 kiló szaladt fel rá, ebből ma már egy deka sem látszik. Csilla nem szeretne cukros ételeket adni Milánnak, "szolidaritásból" pedig ő maga sem fogyaszt ilyesmit. Férje és ő nagyjából ugyanazt eszik, amit a kisfiú.

"Nem jött ingyen a fogyásom, már csak mindenmentes süteményeket eszem, otthon is eritrittel, kókuszvirág-cukorral sütök, de cukrászdába is olyan helyre megyünk, ahol ilyeneket ehetünk. (...) Nem is nassolok, Milán mellett nem is lehet, mert ki akarja venni a kezemből a dolgokat, meg akarja kóstolni, amit én eszem, az meg nem lenne szép tőlem, ha én enném a csokit, neki pedig nem adnék" - mondta.

Mindezt a hot! magazinban mesélte el, ahol azt is elárulta, éppen egy nagyon nehéz időszakon mennek keresztül.