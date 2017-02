Benyugtatózva sírt a TV2 mosdójában Tatár Csilla

A műsorvezető a pályája elejéről mesélt, ami nem indult zökkenőmentesen.

Tatár Csilla elsírta magát főnöke miatt

Eddig még soha nem lehetett hallani azt a történetet, amelyet most Tatár Csilla osztott meg pályája elejéről a NőComment című talkshow-ban. Az MTVA 33 éves műsorvezetője 18 évesen került a TV2-höz, ahol olyan tévés nagyoktól leshette el a szakma fortélyait, mint Azurák Csaba, Bárdos András, Sváby András és Hadas Kriszta. Utóbbi a közvetlen főnöke volt. Csilla elárulta, akkoriban nem ment minden zökkenőmentesen közöttük, nehezen viselte Hadas vezetői stílusát.

"Pont mellettem ül egy egykori főnököm. Egy nagyon kedves asszony. Most az adás előtt az öltözőben megittunk egy pohár pezsgőt, és azt mondtam neki: Hadas! Te tudod, hogy nem egyszer előfordult, hogy én benyugtatózva bőgtem a vécében egy másik kollégával együtt? Úgy neveztük, hogy vállalati nyugtató, ezeket azután kaptuk be, miután Hadas vagy a másik főnökünk összetépte a megírt szövegeinket és megtaposta azokat. A Hadas az a fajta főnök volt, aki üvöltött, aki ezerszer visszaküldött forgatni, és nem nagyon fogadott el minket. Gyűlöltem, hogy kiabált, de hozzáteszem, azóta nagyon jó a kapcsolatunk, és általánosságban is elmondhatom, hogy azokkal a vezetőimmel kerültünk közel egymáshoz, akikkel legalább egyszer komoly konfliktusom volt. Egyébként a mai napig érződik a munkánkon, hogy megtanultuk tőle a szakmát" - osztotta meg Csilla nem éppen szép emlékeit a hallgatósággal.