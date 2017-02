Mostanáig nem láthatta kisunokáját Maksa Zoltán - Az első közös fotók

Maksa Zoltán tavaly májusban lett nagypapa, ám Aurélt csak most, februárban ismerhette meg személyesen. Elárulta, miért alakult így.

Maksa Zoltán imádja az unokáját

Az 54 éves Maksa Zoltán tavaly májusban lett nagypapa, ám a kis Aurélt csak most láthatta először. Lánya ugyanis Mexikóban él, ott talált párra, így a kicsi is ott jött a világra. A kisfiúról a büszke humorista hétfőn reggel mesélt a Mokkában, ahol az első közös fotók is előkerültek.

"Hihetetlen ez a kis csöppség, aki érkezett most hozzánk. Kicsit a féltés is benne van ilyenkor az emberben. Hogy milyen világba született, hogy megérdemli-e a világ az ő kis tisztaságát" - mondta a műsorban meghatottan Maksa, majd elárulta, lánya annak idején mexikói szappanoperákat nézett, akkor tetszett meg neki az ország. Később olyan erőssé vált az érdeklődése, hogy megtanulta a nyelvet és testközelből is megismerkedett a helyi kultúrával.

