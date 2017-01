Ez történt George Michael halálának estéjén – Párja mostanáig nem mondta el a teljes igazságot

George Michael szerelme, akivel 2011 óta voltak együtt, csak most árult el néhány fontosnak tűnő részletet az énekes halálával kapcsolatban. Vajon miért döntött így?

George Michael öngyilkos lett?

A mindössze 53 éves George Michael éppen karácsony napján, december 25-én hunyt el. Holttestét párja, Fadi Fawaz találta meg reggel, aki azért ment be a szobájába, hogy felébressze a sztárt, ugyanis karácsonyi ebédre voltak hivatalosak. Sajnos azonban a poplegenda ekkor már nem élt. A szilveszter közeledtével meglepő üzenetek jelentek meg a gyászoló Fadi Twitter-oldalán, ezekben azt írta, George öngyilkos lett. Az egyikben például egészen pontosan azt állította, az énekes régóta öngyilkos akart lenni, most pedig "végre sikerült is neki". A fotósként dolgozó férfi később törtölte ezeket a posztokat és azt állította, valaki feltörte a profilját.

Lapozz, cikkünk a következő oldalon folytatódik!

Fotó: thesun.co.uk