Zokogva beszélt Brad Pitt-ről és a válásról Angelina Jolie

Angelina Jolie most először nyilatkozott a válásról, megható, amit mondott.

Sírva adott interjút Angelina Jolie

A 41 éves Angelina Jolie először adott interjút mióta tavaly szeptemberben kiderült, zátonyra futott házassága gyermekei apjával, Brad Pitt-tel. A színésznő jelenleg Kambodzsában van, itt tartják ugyanis a Firts They Killes My Father című film bemutatóját. Ezzel kapcsolatban készítettek a sztárral interjút a BBC számára, de természetesen a szakítás is szóba került.

"Nem szeretnék erről túl sok mindent mondani, talán csak annyit, hogy nagyon nehéz volt ez az időszak. Mi egy család vagyunk és mindig egy család maradunk. Túl fogunk ezen jutni és talán ez még erősebbé tesz majd bennünket" - mondta a beszélgetés során Angelina Jolie, aki el is sírta magát a kamerák előtt.

Fotó: dailymail.com