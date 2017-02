„Nem diétázom és nem járok edzőterembe” – Az 52 éves szupermodellnek egyetlen titka van

Elle Macpherson nem véletlenül kapta meg „A test” becenevet a 80-as években. Elképesztő alakját a mai napig csodáljuk, és végre az is kiderült, hogyan csinálja. Mi arra tippeltünk volna, hogy éjjel-nappal az edzőteremben szenved, pedig nem így van.

Nem véletlenül lett ő "A test"

Elle Macpherson a 80-as években ötször szerepelt a Sports Illustrated magazin fürdőruhás kiadványának címlapján, ami azóta is rekordnak számít, el is nevezték őt „A testnek”. Az ausztrál szépség most 52 éves, de ebből húszat simán letagadhatna, annyira jó formában van. És nem is az alakja a leginkább irigylésre méltó, inkább az, ahogyan eléri azt. Elle ugyanis váltig állítja: nem szokta sanyargatni önmagát. Nem jár edzőterembe, nem követ semmilyen drasztikus diétát, és nem álldogál órákat a mérlegen.

Ha kíváncsi vagy, hogyan tartja formában magát, lapozz!