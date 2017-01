9 éve hunyt el Selmeczi Roland - A mai napig nem tudni, mi történt pontosan

Ma van Selmeczi Roland színpadi, film- és szinkronszínész halálának 9. évfordulója. A 38 éves színész autóbalesetben veszítette életét - tudj meg többet pályafutásáról és halálának körülményeiről.

Selmeczi Roland színészi pályafutása

Selmeczi Roland 1993-ban diplomázott a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Ezt követően a Vígszínház társulatának, később pedig a Soproni Petőfi Színház társulatának lett tagja. Színészi játékát többek között A padlásban, a Vízkereszt, vagy amit akartokban, és a Tizenkét dühös emberben csodálhattuk meg, de ő alakította például Stanley-t is A vágy villamosában. Sokak számára azonban az Angyalbőrben című tévésorozatban, a Kútfejek, illetve az Üvegtigris és az Üvegtigris 2. című filmekben nyújtott alakítása miatt lehet emlékezetes. Szinkronszínészként is a legjobbak között tartották számon, karakteres hangjának köszönhetően sorra kapta a felkéréseket. Olyanoknak is kölcsönözte magyar hangját, mint Antonio Banderas, Brad Pitt, Patrick Swayze, Clive Owen vagy Viggo Mortensen.

Fotó: vigszinhaz.hu