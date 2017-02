Szerelmi bánat üldözhette a halálba a popsztárt

Ma lenne 60 éves a nyolcvanas és kilencvenes évek legnagyobb európai popsztárja.

Ma lenne 60 éves Johann Hölzel vagy művésznevén Falco, a nyolcvanas és kilencvenes évek legnépszerűbb oszták popsztárja. Az ő nevéhez fűződik a Jeanny, a Rock Me Amadeus, a Der Komissar, a Vienna Calling és az Out of the Dark című sláger. Már egészen kiskorában észrevették a szülei, hogy fantasztikus a ritmusérzéke és imádja a zenét, ezért az első pillanattól segítették kibonatkozását. Falco egyik leghíresebb dalát, a már fent is említett Rock Me Amadeust, az 1984-ben Oscar-díjjal jutalmazott Amadeus című film ihlette. Óriási siker lett, Falco pedig világhírűvé vált.

Rock Me Amadeus