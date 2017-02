Az egyetlen sminkelési technika, amit minden nő szeret és használ is: a füstös szemek. Ennek a példájára most új rúzsozási trend született, mégpedig a füstös ajkak. Persze ez csak a nevében "füstös", a valóságban nem is.

A füstös ajkak kifejezés hallatán elsőre valami ilyesmi ugorhat be

A photo posted by Lauren Anne (@laurenanne__) on Apr 30, 2016 at 2:44pm PDT

Pedig a technika valami ilyesmit takar inkább

A photo posted by BECKY HOWIE PRO MUA (@beckyhowiemua) on Feb 6, 2017 at 12:44pm PST

A kulcs az árnyékolás