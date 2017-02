Hatszáz forintos krémtől szép Katalin hercegnő

Valószínűleg a Te konyhádban is ott van az alapanyag.

Nutellától szép Katalin hercegné?

Aki valaha is irigykedett Katalin hercegnő gyönyörű bőrére, annak ez lesz a nap híre. Deborah Mitchell - aki a királyi esküvőnél is kezelte a szépséget - bizarr elmélettel állt elő annak kapcsán, hogy mitől ragyogó mindig Cambridge úrnője. A szakértő szerint Vilmos herceg feleségének titka egy különleges bőrápoló rutin, ami egy nagyon furcsa házi pakolás Nutellával. Komolyan? Már indulunk is a konyhába.

Lapozz tovább és olvasd el, hogy készíthető el a furcsa keverék!

Leadfotó, fotó: Lifestyle.one